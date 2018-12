Oud-coach Groener prijst handbalsters

Henk Groener berustte in de nederlaag van zijn ‘nieuwe’ handbalmeiden. De coach die de Nederlandse handbalsters wervelend leerde spelen en naar de wereldtop bracht, zag zijn huidige ploeg Duitsland op het EK in Frankrijk vrij kansloos onderuit gaan tegen zijn oude liefde Oranje (21-27). ,,Ja, het was duidelijk. We speelden tegen een van de beste ploegen van de wereld”, zei hij in de catacomben van het Palais des Sports van Nancy.

Hij prees de Nederlandse handbalsters: ,,Ze speelden met geduld en met veel overleg, dat is toch de ervaring die ze hebben. Bij mijn ploeg ontbrak het juist aan rust en overleg. Ik zag ook te veel technische fouten.”

Groener had geen bijzonder gevoel bij het weerzien met de ploeg, die hij van 2009 tot na de Spelen van Rio onder zijn hoede had en met wie hij op het WK van 2015 historisch zilver veroverde. ,,Nou, je moet mij nu niet meer roemen om het spel van Nederland. Die eer komt Helle Thomsen toe en vooral de speelsters, want die doen het. Ik gun Nederland dat ze door zijn naar de halve finales.”