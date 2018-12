Polman trots op Oranje

Estavana Polman kon bij het EK in Frankrijk na de royale overwinning van de Nederlandse handbalploeg tegen Duitsland (27-21) haar geluk niet op. ,,We staan weer in de halve finales, nee dat verveelt nooit”, glunderde de gangmaker van Oranje. Nederland haalde voor de vijfde keer op rij de laatste vier van een groot toernooi.

Polman gaf toe bij Ziggo Sport dat de zware nederlaag op dinsdag tegen Noorwegen (29-16) hard was aangekomen in het Nederlandse kamp. ,,Maar we zijn daar snel overheen gestapt. Het is dan heel lekker als je een dag later zo’n pot kan spelen. Dat hebben we echt als één team gedaan. We wilden Duitsland afmaken en dat is gelukt. Ik ben zó trots op deze ploeg.”