Start Vuelta in 2020 in Utrecht en Brabant

De Ronde van Spanje start in augustus 2020 in Nederland. De wielerronde begint dat jaar met een ploegentijdrit Utrecht. De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht en de derde etappe heeft start en finish in Breda. De directie van de Vuelta heeft dat besloten en laten weten aan de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

De provincies Utrecht en Noord-Brabant en de gemeenten Utrecht, Den Bosch en Breda zijn allen betrokken bij de organisatie. Zij reageren woensdag verheugd op de toekenning.

Ook sponsors dragen bij. De provincies en gemeenten hopen nog op een bijdrage uit Den Haag.

Utrecht wordt volgens burgemeester Jan van Zanen de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd. De stad was in 2010 finishplaats in de Giro d’Italia en in 2015 vond er de start van de Tour de France plaats. ,,Het is een feest la Salida Official in 2020 te mogen organiseren”, aldus Van Zanen.

De start van de Vuelta is niet vaak in het buitenland maar was in 2009 al eens in Nederland. Destijds was Assen de startplaats.