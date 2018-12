Thomsen laakt ‘krankzinnig’ speelschema

Natuurlijk was de nederlaag van 29-16 tegen Noorwegen pijnlijk voor de Nederlandse handbalsters. Het pak slaag kwam op een slecht moment op het EK in Frankrijk, want plaatsing voor de halve finales wordt nu lastiger. Bondscoach Helle Thomsen accepteerde de afstraffing door de aartsrivaal gelaten, zij maakt zich vooral druk om de korte hersteltijd voor het beslissende duel woensdagavond in Nancy tegen Duitsland.

,,Duitsland heeft drie dagen rust gehad en wij moeten binnen binnen 24 uur twee keer spelen. Dat is een krankzinnig speelschema. Het is gewoon niet eerlijk voor de speelsters. Twee wedstrijden zo kort na elkaar op dit niveau is een stupide planning’’, moppert de Deense bondscoach van Oranje.

Thomsen maakt zich vooral zorgen om de fitheid van haar speelsters. ,,Ze lagen na de wedstrijd tegen Noorwegen pas diep in de nacht op bed. Dan slapen, eten, tactische bespreking en alweer naar de volgende wedstrijd. Op dit niveau is een rustdag nodig, anders herstelt het lichaam niet goed. Als je niet op de juiste tijden rust en eet, kom je niet fris de zaal in’’, weet Thomsen.

Duitsland speelde zondag voor het laatst. De ploeg wordt getraind door Henk Groener, voormalig bondscoach van Oranje en de voorganger van Thomsen. Hij heeft de Duitse handbalsters weer aardig op de rit gezet, want bij winst op Nederland kunnen ze zomaar bij de laatste vier zitten. De ploeg van Thomsen heeft overigens genoeg aan een gelijkspel. ,,Ik heb een goede groep meiden, ik twijfel er eigenlijk niet aan dat ze woensdagavond alles gaan geven.’’

Lois Abbingh ziet niet alleen maar nadelen in de korte rust. ,,Je wilt na zo’n dikke nederlaag dat rotgevoel zo snel mogelijk van je afspelen, dus ik vind het dit keer niet zo erg dat de rust maar kort is’’, aldus de scherpschutter van Oranje, die tegen Noorwegen evenmin los kwam. ,,Drie dagen rust is ook niet alles. Je zit maar te wachten op je hotelkamer en hebt het idee dat je niet deelneemt aan het toernooi. Het zorgt voor onzekerheid, je bent bang dat je het goede gevoel kwijt raakt.’’

Jessy Kramer verwacht tegen Duitsland geen nieuwe zeperd. ,,Ik vertrouw erop dat we er weer staan als een team en dat de aanval weer loopt. En dat Henk Groener de coach van de tegenpartij is, maakt niet zoveel uit. Wedstrijden tegen Duitsland zijn altijd speciaal.’’