Wielerploeg Sky op zoek naar nieuwe sponsor

De wielerploeg die sinds 2010 als Team Sky door het leven gaat moet op zoek naar een nieuwe sponsor. Het medianetwerk Sky zal na 2019 geen geld meer in de wielersport steken. De ploeg, geleid door Dave Brailsford, was de afgelopen jaren bijzonder succesvol met onder meer acht eindzeges in grote rondes waarvan de Brit Chris Froome er zes voor zijn rekening nam.

De ploeg kwam in opspraak door een aantal publicaties over mogelijk gebruik van verboden middelen en in ieder geval onzorgvuldigheid bij de verstrekking van medicatie. Dat betrof met name eenmalig Tourwinnaar Bradley Wiggins, terwijl Froome bij zijn zege in de Ronde van Spanje van vorig jaar positief werd getest, maar de internationale wielrenunie UCI hem geen straf oplegde. Uit onderzoek bleek dat Froome, die toestemming had tot een zeker gebruik van het verboden middel salbutalmol, door externe factoren een te hoge waarde zou kunnen hebben gehad.

Skybaas Jeremy Darroch verklaart het stopzetten van de sponsoring met ,,een nieuwe fase in de ontwikkeling van het bedrijf”. Darroch: ,,Sky is in het wielrennen gestapt met als doel succes in het peloton over te brengen op de hele bevolking. Ik ben enorm trots op wat we bereikt hebben, maar 2019 is het juiste moment om afscheid te nemen.”

,,De visie van Sky was een ‘clean’, winnend team te bouwen, met als basis Britse renners en een Britse staf”, verklaarde Brailsford. ,,De knappe resultaten zijn het gevolg van talent, hard werken en doorzettingsvermogen. Dit was allemaal nooit mogelijk geweest zonder Sky. Zelf kijken we uit naar een vervolg van ons project, als de juiste partner zich aandient. Maar eerst focussen we nog op 2019.” Bij Sky, dat met name in de Tour de France vaak groots machtsvertoon liet zien, rijden onder anderen de Nederlanders Dylan van Baarle en Wout Poels. Servais Knaven is een van de ploegleiders.