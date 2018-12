De estafettezwemsters hebben bij de WK kortebaan in Hangzhou knap een bronzen medaille veroverd op de 4×50 meter wisselslag. Maaike de Waard, Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zwommen een tijd van 1.44,57. De Nederlandse zwemsters bleven nog wel ver achter bij het team van de Verenigde Staten dat met overmacht naar de wereldtitel zwom in een wereldrecord van 1.42,38. China werd tweede in 1.44,31.

Nederland kwam met slotzwemsters Kromowidjojo en Heemskerk sterk opzetten en wist van een vijfde plek naar het brons te zwemmen. De Amerikaanse zwemsters prolongeerden de wereldtitel van twee jaar terug en de wereldrecordtijd die ze destijds in Windsor zwommen (1.43,27) werd ruim overtroffen.