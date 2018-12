Dammer Boomstra hoopt op tic van Schwarzman

De studie natuurkunde ligt weer even stil. Dammer Roel Boomstra heeft zich de afgelopen maanden intensief voorbereid op de tweekamp om de wereldtitel met de Rus Aleksandr Schwarzman, die op 28 december in Leeuwarden begint. ,,Je moet alles van je tegenstander weten. Dat vergt, zeker met een viervoudig wereldkampioen, veel tijd”, vertelt Boomstra in Amsterdam, waar hij zijn tegenstander donderdag al even trof. Een warme band hebben beiden niet, hoewel Schwarzman jaren geleden heel even zijn trainer was. ,,Het was geen succes, er was geen klik.”

Eind 2016 werd Boomstra (25) wereldkampioen door zijn toen 18-jarige landgenoot Jan Groenendijk te verslaan. Behalve 18.000 euro prijzengeld en enige roem was vooral een zekere leegte zijn deel. ,,Ik was mijn einddoel kwijt. Ik dacht: wat nu verder?”

De grootmeester noemt een dagje met de trein naar Amsterdam een leuke afwisseling tussen al het bestuderen en sporten door. Het fysieke werk is momenteel vooral zwemmen. Hardlopen en squashen zitten er even niet in vanwege een knieblessure. ,,Die heb ik opgelopen tijdens een damtoernooi in Polen. Nee, niet achter het bord. Ik ben daar in de bergen iets te fanatiek gaan wandelen.”

Samen met bondscoach Rob Clerc en secondant Wouter Sipma heeft hij zich een zo compleet mogelijk beeld van zijn tegenstander gevormd. ,,Ik ken hem natuurlijk al tien jaar, maar je moet al zijn voorkeuren bestuderen en daarnaast werken aan je eigen spel, je openingen vooral.”

Na zijn eerste wereldtitel veranderde het leven. Niet per se in positieve zin, vertelt hij. ,,Ik had moeite met de aandacht, mensen in mijn omgeving keken toch anders naar me. En ook het dammen zelf lukte niet. Ik ging allemaal andere dingen proberen, waardoor de resultaten slecht waren. Ik had beter gewoon mijn eigen spel kunnen blijven spelen.” Op het WK van vorig jaar greep Schwarzman de titel, Boomstra had het recht hem dit jaar uit te dagen. Dat gebeurt vanaf 28 december in achtereenvolgens Leeuwarden, Groningen en Assen. Schwarzman geldt als een damlegende, maar Boomstra verloor al sinds 2013 geen partij meer van de 51-jarige Rus. ,,Onderling staat het ongeveer gelijk, dit jaar speelden we twee keer remise.”

Boomstra kan zien wanneer zijn tegenstander in de penarie zit. ,,Hij heeft een tic, steekt af en toe ongewild zijn pink op. Het leidt me niet af. Het motiveert eerder. Want als hij het vaak doet, weet ik dat hij problemen heeft.”