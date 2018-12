Kamminga figureert in finale met wereldrecord

Zwemmer Arno Kamminga heeft zich bij de WK kortebaan in Hangzhou niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de 200 meter schoolslag. De houder van het Nederlands record (2.02,46) eindigde in de finale op de zevende plaats in 2.03,72.

De wereldtitel ging naar de Rus Kirill Prigoda, die met 2.00,16 een wereldrecord klokte. De 22-jarige Prigoda onttroonde de Duitser Marco Koch, de wereldkampioen van 2016 op dit nummer, die met 2.00,44 het wereldrecord in handen had. Koch moest in Hangzhou genoegen nemen met brons, nog achter de Chinees Haiyang Qin die voor eigen publiek als tweede aantikte in 2.01,15. De Duitser noteerde 2.01,42.