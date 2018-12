Kromowidjojo als snelste door op 50 vlinder

Ranomi Kromowidjojo heeft bij de WK kortebaan in de Chinese stad Hangzhou de beste tijd geklokt in de series van de 50 meter vlinderslag. De 28-jarige Groningse klokte 25,32 seconden, waarmee ze zich alseerste plaatste voor de halve finales van later op donderdag. Maaike de Waard ging ook door met 25,83, de zevende tijd.

Kromowidjojo was ruim een tiende van een seconde sneller dan Haley Black uit Canada en de Française Mélanie Henique, die beiden aantikten in 25,43. Bij afwezigheid van Sarah Sjöström uit Zweden en de Deense Jeanette Ottesen, twee jaar geleden de beste op de 50 vlinder bij de WK kortebaan in Windsor, behoort ‘Kromo’ tot de favorieten voor het goud op dit nummer. De Waard haalde bij de vorige WK kortebaan de finale van de 50 vlinder, waarin ze achtste en laatste werd.