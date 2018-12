Russische biatleten verhoord in Oostenrijk

Kort voor de wereldbekerwedstrijden in Hochfilzen heeft de Oostenrijkse politie heel wat Russische biatleten verhoord over mogelijk dopinggebruik. Dat zou gebeurd zijn op het WK van vorig jaar op dezelfde locatie. De Russische mannenploeg won daar goud op de 4×7,5 kilometer, de gemengde estafetteploeg pakte brons.

De Oostenrijkse politie viel woensdagavond het complex binnen waar de biatleten uit Rusland deze week verblijven. Tien leden van de equipe, waaronder atleten, coaches en doktoren, werden verhoord. ,,De vragen hadden betrekking op mogelijke schending van de dopingregels tijdens de WK van 2017 in Hochfilzen”, meldde de nationale biatlonbond in een verklaring. De bond heeft de hulp ingeschakeld van de Russische ambassade in Oostenrijk.

De Russen benadrukken dat ze ‘gewoon’ mogen meedoen aan de wereldbeker in Hochfilzen.