Shorttracker Knegt mist EK door blessure

Sjinkie Knegt kan door een blessure begin januari niet deelnemen aan het EK shorttrack in Dordrecht. De Fries heeft bij een ongeval in zijn huis een ernstige spierblessure opgelopen. Volgens bondscoach Jeroen Otter is zelfs zijn deelname aan het WK half maart hoogst onzeker. ,,Al weet je het bij Sjinkie nooit, hij blijft een bijzondere knaap.”

Knegt raakte dinsdagavond bekneld tussen een heftruck en een kozijn van een schuurdeur. Na een bezoek aan de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Heerenveen volgde een dag later een mri-scan. Donderdag volgde ook nog een bezoek aan het AMC in Amsterdam. Conclusie: de kuitspier in zijn linkeronderbeen is ernstig beschadigd. Knegt moet vier weken met een spalk herstellen.

,,Een flinke teleurstelling”, reageerde de shorttracker. ,,Met de pijn valt het nu wel mee. Ik hoef geen pijnstillers of drank te nemen, het is draaglijk. Maar dat ik voorlopig niet kan schaatsen, is een enorme domper.”