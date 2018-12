Ter Mors langer bij Team IKO

Schaatsster Jorien ter Mors heeft haar contract bij Team IKO tot 2020 verlengd. ,,Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik hier krijg”, reageert de drievoudig olympisch kampioen en regerend wereldkampioen op de sprint.

Ter Mors komt dit seizoen wegens een knieblessure niet meer in actie. Ze is geopereerd en moet nu revalideren. ,,Ik ga de komende maanden keihard aan het werk zodat ik volgend seizoen sterker terug kom”, meldt ze.

Martin Ten Hove van Team IKO wilde een signaal afgeven met het nieuwe contract voor Ter Mors. ,,Ook in moeilijke tijden zijn we er voor Jorien”, zegt de eigenaar van de schaatsploeg. ,,We hebben alle vertrouwen dat ze alleen nog maar beter wordt.”