Darter Noppert naar tweede ronde

Danny Noppert heeft de tweede ronde bereikt van het WK darts in Londen. De 27-jarige Fries, die voor het eerst uitkomt op het wereldkampioenschap van de grootste dartsbond PDC, versloeg in Alexandra Palace met 3-0 in sets Royden Lam uit Hongkong.

In de tweede ronde treft Noppert zaterdag de Duitser Max Hopp. De Duitser wist twee keer tot de laatste 32 door te dringen op het WK en bereikte dit jaar de halve finale op het European Darts Championship.

Noppert stapte in januari van dit jaar over naar de bond PDC. In januari 2017 was hij finalist op de Lakeside, het WK van de andere dartsbond BDO. Daarin moest hij met 7-3 buigen voor de Engelsman Glen Durrant.