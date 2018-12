Handbalsters ruiken weer aan medaille

De Nederlandse handbalsters staan voor de vijfde keer op rij in de halve finales van een groot toernooi. Oranje speelt vrijdagavond in Parijs tegen gastland Frankrijk op het EK.

De vorige vier halve finales van Oranje leidde twee keer tot een finale en drie keer tot een medaille. De ultieme kleur goud zat daar nog niet bij, wel twee keer zilver (WK 2015 en EK 2016) en een keer brons (WK 2017). De wedstrijd tegen Frankrijk begint om 21.00 uur.

Bondscoach Helle Thomsen van Nederland acht de Franse vrouwen iets sterker, maar heeft veel vertrouwen in haar eigen ploeg. ,,Het team heeft me verrast op dit EK. De meiden vormen een hechte ploeg. Ze leden een dikke nederlaag tegen Noorwegen, maar nog geen 24 uur later wonnen ze alweer overtuigend van Duitsland’’, zei de Deense coach in aanloop naar het duel.

Mocht Nederland de finale halen, dan is Roemenië of Rusland de tegenstander. Titelverdediger Noorwegen lukte het niet bij de laatste vier te komen en staat voor het eerst sinds 2000 niet in de finale van een EK.