Kromowidjojo in swim-off voor finale 50 rug

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zichzelf overwerk bezorgd. De 28-jarige Groningse moet in een swim-off met de Française Mathilde Cini gaan strijden om een plek in de finale van de 50 meter rugslag bij de WK kortebaan in Hangzhou. Beiden klokten in de halve finales 26,54 seconden, de achtste tijd.

Wereldrecordhoudster Etienne Medeiros uit Brazilië verprutste haar race door een slechte start en greep naast een finaleplaats. Maaike de Waard redde het ook niet. Zij zette met 26,74 de elfde tijd neer.

Kromowidjojo begint zaterdag op de 50 vrij de jacht op haar derde wereldtitel van deze week. Na het goud op de 100 vrij zegevierde ze vrijdag ook op de 50 vlinder. ,,Ik was sneller dan ooit”, zei ‘Kromo’ bij de NOS over haar winnende tijd van 24,47, amper een tiende boven het wereldrecord van de Zweedse Therese Alshammar (24,38). ,,Dat wereldrecord zat wel in mijn hoofd ja. Ik dacht: ik moet mijn eigen race zwemmen en keihard beuken, dan zie ik wel wat eruit komt. En nu sta ik weer op het hoogste podium en hoor ik weer het Wilhelmus.”