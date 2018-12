Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft bij de WK kortebaan in Hangzhou haar tweede wereldtitel veroverd. De 28-jarige Groningse was vrijdag de beste op de 50 meter vlinderslag, een dag eerder had ze al de 100 meter vrije slag gewonnen. ‘Kromo’ vlinderde in het Chinese 25 meterbad naar het goud in 24,47 seconden.

Maaike de Waard eindigde als vijfde.