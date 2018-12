Morozov volgt Puts op als wereldkampioen

De Russische zwemmer Vladimir Morozov heeft Jesse Puts opgevolgd als wereldkampioen kortebaan op de 50 meter vrije slag. De 26-jarige Rus, twee jaar geleden in Windsor tweede achter Puts, troefde in de Chinese stad Hangzhou de Amerikaanse favoriet Caeleb Dressel af.

Morozov pakte de sprinttitel in 20,33 seconden. Dressel moest in 20,54 genoegen nemen met zilver, Bradley Tandy uit Zuid-Afrika pakte het brons (20,94). De Brit Benjamin Proud werd gediskwalificeerd vanwege een valse start.

Puts kon zijn wereldtitel niet verdedigen. De 24-jarige Utrechter bleef steken op de drempel van de finale. In een swim-off om het laatste ticket voor de eindstrijd verloor hij van de Pool Pawel Juraszek (20,98 tegen 21,08).

De 18-jarige Australische Ariarne Titmus uit AustraliĆ« pakte de wereldtitel op de 400 vrij in een wereldrecord: 3.53,92. De onttroonde recordhoudster Wang Jianjiahe uit China eindigde als tweede in 3.54,56. De Amerikaanse estafetteploeg van kopman Dressel klokte ook een wereldrecord in de finale van de 4×50 vrij: 1.21,80.