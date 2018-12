Rusland overtuigend naar finale EK handbal

Rusland heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van het EK handbal in Frankrijk. De regerend olympisch kampioen rekende in de sportarena van Parijs Bercy overtuigend af met Roemenië: 28-22.

Rusland is ook viervoudig wereldkampioen, maar een Europese titel ontbreekt nog altijd op de erelijst. De ploeg van bondscoach Evgeni Trefilov treft zondag in de finale mogelijk het Nederlands team. Oranje moet dan later op de avond wel winnen van Frankrijk in de andere halve finale.

De Roemeense ploeg, die eerder in het toernooi van Nederland verloor in de hoofdronde, begon voortvarend en nam een voorsprong, maar Rusland kwam geleidelijk terug en sloeg in de tweede helft genadeloos toe. Uitblinkster was Anna Viachireva, die dertien keer scoorde.

Bij Roemenië ontbrak Cristina Neagu, drie keer uitgeroepen tot beste handbalster van de wereld. Ze had in de vorige wedstrijd tegen Hongarije een zware knieblessure opgelopen.