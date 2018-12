Svindal wint super-G in Val Gardena

De Noorse skiër Aksel Lund Svindal heeft bij de wereldbeker in Val Gardena de super-G op zijn naam geschreven. De 35-jarige Noor, de regerend olympisch kampioen op de afdaling, was op de Italiaanse piste de snelste in 1.28,65. Svindal troefde Christof Innerhofer net af.

De Italiaan, die voor eigen publiek dolgraag had willen winnen, gaf vijf honderdsten van een seconde toe en moest genoegen nemen met de tweede plaats (1.28,70). Kjetil Jansrud, landgenoot van Svindal, eindigde als derde (1.28,92).

Voor Svindal betekende het zijn 36e wereldbekerzege. De Noor gaat nu ook aan kop in het algemene wereldbekerklassement met 297 punten. Marcel Hirscher uit Oostenrijk volgt met 280.