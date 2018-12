Titelverdediger Haase snel klaar op NK

Titelverdediger Robin Haase is op de NK tennis in Alphen aan den Rijn al in de kwartfinales uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland liet zich in drie sets verrassen door de 19-jarige Ryan Nijboer. Het werd 7-6, 2-6, 6-4 voor de nummer 672 van de wereld.

Haase, die 622 plekken hoger staat op de wereldranglijst, gaf in de beslissende set een 3-1-voorsprong uit handen. Hij liet bij 4-3 in zijn voordeel twee breakpoints onbenut en leverde vervolgens op love zijn servicegame in. Nijboer benutte zijn tweede matchpoint.

Van de afgelopen vier edities van de Nederlandse kampioenschappen won Haase er drie: 2014, 2015 en 2017. Twee jaar geleden verloor hij in de eindstrijd van Botic van de Zandschulp.

Nijboer speelt zaterdag in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel Jelle Sels-Gijs Brouwer. Aan de andere kant van het schema strijden de broers Scott en Tallon Griekspoor om een finaleplek.