Titelverdediger Puts mist WK-finale 50 vrij

Zwemmer Jesse Puts weet al voor de finale van de 50 meter vrije slag bij de WK kortebaan in Hangzhou dat hij zijn status als wereldkampioen op de sprint kwijtraakt. De 24-jarige Utrechter greep in een swim-off met Pawel Juraszek naast een plek in de finale. Puts verloor het duel met de Pool nipt.

De Utrechter veroverde twee jaar geleden bij de WK kortebaan in Windsor tot ieders verrassing de wereldtitel op het sprintnummer. Het bleek een uitschieter, want Puts kon zich sindsdien slechts sporadisch meten met de wereldtop. Bij de WK in Hangzhou klokte hij als titelverdediger in de halve finales precies dezelfde tijd als Juraszek (21,12). Een swim-off moest bepalen wie als achtste naar de finale zou gaan. Juraszek tikte aan na 20,98 seconden, Puts klokte 21,08. Daarmee was hij wel sneller dan zijn winnende tijd in de WK-finale van 2016 (21,10). Puts heeft het Nederlands record in handen met 21,05.

De sprinter moest ook een teleurstelling incasseren op de 50 vlinder, waar hij bleef steken in de series. Puts zette met 23,35 de 26e tijd neer. De 38-jarige Braziliaan Nicholas Santos was de snelste, met 22,41. Santos heeft sinds kort met 21,75 het wereldrecord op zijn naam staan.

Op de 50 rug bij de vrouwen plaatsten Maaike de Waard en Ranomi Kromowidjojo zich wel voor de halve finales. De Waard klokte 26,48, de vierde tijd. ‘Kromo’ had aan 26,63 genoeg om als twaalfde door te gaan.

Kromowidjojo en De Waard zwemmen later op vrijdag niet alleen de halve finales van de 50 rug, maar ze staan beiden ook aan de start van de finale op de 50 vlinder. Kromowidjojo, die donderdag de wereldtitel pakte op de 100 vrij, is de favoriete voor het goud.