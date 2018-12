Van Gerwen in tweede ronde tegen Tabern

Darter Michael van Gerwen neemt het zaterdag in de tweede ronde van het WK darts in Londen op tegen Alan Tabern. De 52-jarige Brit versloeg in de eerste ronde de Australiër Raymond Smith met 3-2.

Tabern kwam snel op een 2-0-voorsprong in sets, maar zag Smith terugkomen. De beslissende vijfde set won hij met 3-0 in legs waardoor hij zich kan gaan opmaken voor een duel met de nummer één van de wereld. Van Gerwen en Tabern spelen zaterdag de vierde en laatste partij van de avond in Alexandra Palace.

Van Gerwen is in Londen op jacht naar zijn derde wereldtitel. In de eerste ronde had de Brabander een bye.