Vijf steden over voor organisatie ATP Finals

LONDEN – De ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen, worden van 2021 tot en met 2025 in Londen, Manchester, Singapore, Tokio of Turijn gehouden. De ATP heeft de lijst bekendgemaakt van steden die kandidaat zijn voor de organisatie.

Volgens de ATP hadden meer dan veertig steden interesse om het officieuze WK te huisvesten. De ATP Finals worden sinds 2009 in de O2 Arena in Londen gespeeld. In 2020 vindt daar voorlopig de laatste editie plaats, maar de Engelse hoofdstad is nog in de race voor verlenging.

De ATP streeft ernaar om voor maart 2019 een keuze te maken. De WTA Finals, de seizoensafsluiting voor de beste vrouwen, vinden in Singapore plaats.