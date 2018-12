Bont: elkaar oppeppen voor strijd om brons

De teleurstelling over de verloren halve finale op het EK handbal tegen Frankrijk sudderde nog wel even na bij de Nederlandse vrouwenploeg, maar niet te lang, zei international Debbie Bont. ,,We hebben geprobeerd elkaar op te peppen, want we willen dit toernooi goed afsluiten. We moeten zondag nog een uur knallen tegen Roemenië en dat kan iedereen wel opbrengen.’’

Als Oranje voor de tweede keer op dit toernooi wint van Roemenië, is de bronzen plak de beloning. ,,En daar mogen we dan trots op zijn. We zijn gehavend aan dit toernooi begonnen, maar hebben laten zien dat we goed kunnen handballen. De continuïteit in onze eindtoernooien is heel hoog’’, doelde ze op de vijf grote toernooien achtereen waarop de Nederlandse handbalsters alle keren bij de laatste vier zaten en twee keer een finale haalden: zilver op het WK van 2015, zilver op het EK van 2016 en brons op het WK van 2017 was de oogst.