Darter Noppert in tweede ronde WK ten onder

Het wereldkampioenschap darts is voorbij voor Danny Noppert. De 27-jarige Fries, die voor het eerst meedeed bij het belangrijkste toernooi van dartsbond PDC, moest in Alexandra Palace in Londen zijn meerdere erkennen in de Duitser Max Hopp. Het werd 3-0.

Noppert stapte in januari van dit jaar over naar de bond PDC. In januari 2017 was hij finalist op de Lakeside, het WK van de andere dartsbond BDO. Daarin moest hij met 7-3 buigen voor de Engelsman Glen Durrant.

Noppert won vrijdag in de eerste ronde van het WK van Royden Lam uit Hongkong.