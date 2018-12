Gary Hekman heeft zaterdag de zevende wedstrijd in de strijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De marathonschaatser bleef op de ijsbaan in De Uithof in Den Haag Simon Schouten voor. Sjoerd den Hertog, die vorige week nog zegevierde in Alkmaar, eindigde als derde.

Bij de vrouwen ging de zege naar Lisa van der Geest. Ineke Dedden finishte als tweede en Anne Tauber als derde.