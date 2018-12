Hertzberger: een kwestie van veel oefenen

Jeroen Hertzberger speelde een cruciale rol bij de ontknoping van de halve finale op het WK van de Nederlandse hockeyers tegen Australië. Hij scoorde twee keer in de shoot-outs, de tweede in de extra serie was min of meer beslissend. ,,Ik had er wel vertrouwen in”, zei hij bij de NOS.

Of het moeilijk was zo rustig te blijven? ,,Dat viel wel mee”, aldus de speler. ,,Natuurlijk was het wel even heftig, maar het is ook een kwestie van veel oefenen. Bij de eerste shoot-out had ik misschien een beetje geluk. Bij de tweede wist ik eigenlijk dat het wel goed zou komen.”

Oranje gaf in reguliere speeltijd kort voor tijd een voorsprong weg. ,,Oliedom natuurlijk, dat ons 27 seconden voor tijd zoiets overkomt”, aldus Hertzberger. ,,Maar we hebben op dit WK wel meer opvallende dingen meegemaakt. We zijn positief gebleven. De tendens was: dan maar via shoot-outs.”