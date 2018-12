De hockeyers van België staan zondag in de finale van het WK in India. Ze waren in de halve eindstrijd veel te sterk voor Engeland: 6-0.

Alexander Hendrickx benutte twee strafcorners. Tom Boon, Simon Gougnard, Cédric Charlier en Sebastien Dockier maakten de overige doelpunten in Bhubaneswar.

België stuit zondag in de finale op de winnaar van de halve eindstrijd tussen Nederland en Australië.