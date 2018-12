Koelizjnikov solo naar winnende tijd op 500 m

Pavel Koelizjnikov heeft zonder tegenstander in de baan bij de wereldbeker in Heerenveen de 500 meter toch in winst omgezet. De Russische schaatser zegevierde in een tijd van 34,49 seconden. De Japanner Tsubasa Hasegawa pakte zilver (34,52) en het brons was voor zijn landgenoot Yuma Murakami (34,55).

Kai Verbij trok zich enkele uren voor de start terug met een lichte blessure. Hij werd tot grote hilariteit van het publiek nog wel aangekondigd vlak voor de start, maar zat gewoon te kijken op de tribune naar de solorace van Koelizjnikov, die zijn vierde wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter behaalde. In het wereldbekerklassement leidt de Japanner Tatsuya Shinhama (vierde in 34,64) nog, met Koelizjnikov op zeven punten.

Dai Dai Ntab was op de vijfde plaats de beste Nederlander (34,69). Michel Mulder reed de zeventiende tijd (34,95).

In de B-groep eindigde Ronald Mulder met 35,14 als tweede achter de Canadees Alex Boisvert-Lacroix (35,11). Jan Smeekens reed de derde tijd (35,19).