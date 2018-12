Krol laat Nuis en Roest schrikken

Kjeld Nuis en Patrick Roest schrokken bij de wereldbeker in Heerenveen een beetje van ploeggenoot Thomas Krol. De nog weinig gelauwerde nieuwkomer van Team Jumbo schreef ‘brutaal’ de 1500 meter op zijn naam met een indrukwekkende tijd (1.43,78). Roest (derde in 1.44,12) en olympisch en wereldkampioen Nuis (vijfde in 1.44,62) maakten een flinke buiging voor de 26-jarige schaatser uit Colmschate.

,,Subliem gereden, heel knap van Thomas”, sprak Nuis. ,,Bizar snel”, zei Roest. Beiden leken te beseffen dat ze er een serieuze rivaal op de 1500 meter bij hebben gekregen, uit eigen ploeg nog wel. ,,Bij de NK afstanden eind deze maand in Thialf wil ik weer aan de beurt zijn”, blikte Roest hoopvol vooruit. ,,Het gaat een mooie strijd worden tussen ons drie├źn.”

Nuis keek in Heerenveen echter vooral naar zichzelf. ,,Ik heb als een flapdrol gereden. Ik opende te langzaam en wilde daarna geforceerd de verloren tijd goedmaken. Ik baal er vreselijk van dat ik hier in Thialf niet het beste van mezelf heb laten zien. Zondag op de 1000 meter wil ik revanche.”