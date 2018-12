Migraine kwelling voor aanvoerster Groot

De aanval van migraine die aanvoerster Nycke Groot in de wedstrijd tegen Roemenië kreeg op het EK handbal in Frankrijk, kwelde haar de rest van het toernooi. Het was iedere dag weer afwachten hoe ze zich zou voelen, vertelde fysiotherapeut Jelle Heisen een dag voor de strijd om het brons in Parijs tegen Roemenië.

,,Die klap op haar achterhoofd gaf vrijwel meteen een reactie van migraine. Tests daarna wezen niet op een hersenschudding. Maar de hoofdpijnklachten presenteerden zich onvoorspelbaar’’, lichtte hij toe. ,,De migraine werd beïnvloed door prikkels als licht, geluid en andere stressfactoren. We hebben er daarom voor gekozen haar zoveel mogelijk rust te geven en te beschermen. Vandaar dat ze ook niet met de pers sprak’’, verklaarde Heisen.

Groot speelde niet mee tegen Noorwegen, kwam amper in actie tegen Duitsland, maar speelde in de halve finale tegen Frankrijk wel een sterke eerste helft. ,,We hebben haar ook in de ploeg gehouden, we vonden dat verantwoord. Als Nycke zich goed voelt, kan ze gewoon voluit spelen en ze is wel een van onze beste speelsters. We hebben wel een klacht ingediend bij de Europese bond over het licht in de sporthal van Parijs Bercy, want daar wordt heel veel mee gespeeld in deze hal en dat is niet goed voor Nycke.’’