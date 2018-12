NHV wil door met Thomsen tot Tokio 2020

Het Nederlands Handbalverbond (NHV) wil graag verder met bondscoach Helle Thomsen. ,,De intentie is er om door te gaan en zij heeft ook die intentie uitgesproken. Maar we moeten nog met elkaar om de tafel, want we weten haar eisen nog niet. We gaan in januari in gesprek met elkaar’’, zegt technisch directeur Paul van Gestel.

Thomsen is sinds het EK van 2016 bondscoach van de handbalvrouwen. Ze volgde Henk Groener op en was meteen succesvol. De Deense haalde zilver met Oranje op het EK van 2016 en een jaar later brons op het WK van 2017 in Duitsland. ,,Het is twee jaar geleden erg snel gegaan met het opstellen van het contract, ik denk dat we in een eventueel nieuw contract wat zorgvuldiger de afspraken moeten maken. Maar de intentie is er om door te gaan tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio’’, aldus Van Gestel.