Salt Lake City weer kandidaat Winterspelen

Salt Lake City wil de Winterspelen weer organiseren. De stad mag zich van het Amerikaans olympisch comité kandidaat stellen voor de Spelen van 2030. Salt Lake City kreeg de voorkeur boven Denver.

De Winterspelen van 2002 werden ook al in Salt Lake City gehouden. Als de stad de beste wintersporters van de wereld in 2030 weer mag ontvangen, dan zullen alle belangrijke sportevenementen van die periode in de Verenigde Staten plaatsvinden. Amerika houdt in 2026 het WK-voetbal, samen met Mexico en Canada. Los Angeles heeft al de Zomerspelen van 2028 toegewezen gekregen.