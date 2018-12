Van der Poel ook op Scheldecross klasse apart

Mathieu van der Poel heeft net als in 2014, 2016 en 2017 de Scheldecross op zijn naam geschreven. Van der Poel was weer een klasse apart en hield de Belgen Toon Aerts en Wout van Aert ruim een minuut achter zich.

De spanning was ver te zoeken en al na een kwartier zocht Van der Poel de aanval. Hij breidde zijn voorsprong uit en zorgde ervoor dat sommige Belgische toeschouwers al voortijdig huiswaarts keerden.

De Scheldecross was de vierde wedstrijd in de strijd om de DVV-trofee. Van der Poel won ook de tweede en derde wedstrijd in Niel en Hamme. De eerste in Oudenaarde werd gewonnen door Aerts.

Bij de vrouwen ging de zege naar Denise Betsema. Ze was 23 seconden sneller dan Lucinda Brand. De Belgische Laura Verdonschot werd op bijna een halve minuut derde.