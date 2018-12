Ivo de Bruin is bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen als veertiende geëindigd. De Nederlandse bobber zette in de viermansbob in Winterberg, met Dennis Veenker, Joost Dumas en Janko Franjic, een tijd neer van 1.49,94.

Het gehele podium werd door Duitse teams bezet. Nico Walther was met zijn bob het rapst: 1.48,61. Francesco Friedrich eindigde met zijn slee op korte afstand (1.48,68) als tweede, voor Johannes Lochner (1.48,83).