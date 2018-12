Zwemmer Puts strandt in halve finale

Jesse Puts heeft zich niet weten te kwalificeren voor de 100 meter vrije slag van het WK kortebaan in Hangzhou. Hij zwom in de halve eindstrijd slechts de vijftiende tijd: 47,23.

Puts kwalificeerde zich met exact dezelfde tijd voor de halve finale. De Zuid-Afrikaan Chad le Clos was de snelste in de halve eindstrijd (45,89).

Kim Busch strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze tike aan na 57,63, de vijftiende tijd. De Amerikaanse Kelsi Dahlia was de snelste in de halve eindstrijd (55,09).