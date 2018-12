Australische hockeyers eenvoudig naar brons

De Australische hockeyers hebben aan het WK in India brons overgehouden. Na de zeer spannende verloren halve finale tegen Nederland van zaterdag rekende het teleurgestelde Australië eenvoudig af met Engeland. De hockeyfans in het Kalinga Stadion in Bhubaneswar zagen liefst negen doelpunten, 8-1.

Halverwege stond het al 3-0 voor de ploeg die vier jaar geleden in Den Haag wereldkampioen werd. Blake Govers, en twee keer Tom Craig zorgden voor die tussenstand. Na de rust liep Australië in vier minuten uit naar 6-0. Trent Mitton, Tim Brand en weer Craig maakten de doelpunten. Barry Middleton maakten daarna nog de Engelse eretreffer, waarna de Australiër Jeremy Hayward ook nog twee doelpunten meepikte.

Zondagmiddag (14.30 uur, Nederlandse tijd) volgt de finale van het WK en wordt bekend wie Australië opvolgt. Nederland, dat twintig jaar geleden voor het laatste wereldkampioen werd, of België, dat nog nooit het beste hockeyland ter wereld was.