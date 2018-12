Cant klopt Betsema in Zonhoven

Veldrijdster Sanne Cant heeft de cross om de Superprestige in Zonhoven gewonnen. De wereldkampioene uit België versloeg de Nederlandse Denise Betsema, met wie ze voorop over was gebleven op het lastige parcours. De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado had lang in het spoor van het tweetal gereden, maar hield dat niet tot het einde vol. Ze pakte nog wel de derde plek.

Annemarie Worst, de leidster in het klassement, had een slechte dag en deed niet mee om de ereplaatsen. De 25-jarige Betsema is afkomstig van Texel en pas sinds november prof. Zaterdag won ze in Antwerpen nog de Scheldecross.