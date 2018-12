Detroit Pistons stopt Boston Celtics

De basketballers van Boston Celtics hebben na acht overwinningen op rij weer eens verloren. Ondanks 27 punten van Kyrie Irving was Detroit Pistons met 113-104 te sterk. De Celtics, die worden beschouwd als een van de voornaamste kandidaten voor de titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA, staan nu met achttien overwinningen tegen elf nederlagen op de vijfde plaats in de Eastern Conference, net voor Detroit.

LA Lakers won overtuigend bij Charlotte Hornets: 100-128. LeBron James en Lonzo Ball lieten beiden een ‘triple double’ noteren. James kwam tot 24 punten, 12 rebounds en 11 assists, bij zijn collega ging het om 16-10-10. De Lakers staan nu nog wat steviger op de vierde plaats in de Western Conference.