Dulfer beste verdedigster op EK handbal

Handbalster Kelly Dulfer is gekozen tot beste verdedigster van het EK handbal in Frankrijk. Ze maakt als enige Nederlandse international deel uit van het sterrenteam dat traditioneel voor de finale wordt bekendgemaakt. Handbalexperts en zo’n 5000 fans brachten een stem uit in de online-verkiezing.

De 24-jarige Dulfer speelde een opvallende rol in Oranje. Ze werd kort voor het toernooi getransformeerd tot cirkelspeelster, een noodgreep door het wegvallen van de geblesseerde Danick Snelder. Op die positie bleek ze overtuigend, ze scoorde zeventien keer. Maar Dulfer bleef ook de betrouwbare kracht in de dekking die er mede voor zorgde dat het Nederlands team voor de vijfde keer op rij de laatste vier wist te halen op een groot toernooi. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen speelt zondagmiddag om het brons tegen Roemenië.

De Russin Anna Viachireva werd tot beste speelster van het toernooi uitgeroepen. Ze scoorde al 36 keer en gaf 38 keer een assist die een goal opleverde. Rusland treft later zondag Frankrijk in de finale.