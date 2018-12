Skiër Marcel Hirscher was al weer de beste bij de reuzenslalom om de wereldbeker in Alta Badia. De Oostenrijker was op de piste in de Dolomieten voor de zesde maal op rij de winnaar. Hirscher liet ditmaal de Fransen Thomas Fanara en Alexis Pinturault achter zich. Het verschil bedroeg meer dan tweeënhalve seconden.

Voor Hirscher betekende de overwinning op de lastige Gran Risa-piste zijn 61e wereldbekerzege.