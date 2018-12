Handbalsters vechten zich naar brons

De Nederlands handbalsters hebben op het EK in Frankrijk brons verdiend. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen rekende in sportarena Parijs Bercy in de ‘kleine’ finale af met Roemenië: 24-20.

Nederland domineerde drie kwartier. Vanaf de eerste minuut swingde het bij Oranje. Onder aansporing van Nycke Groot, Lois Abbingh en Estavana Polman nam de ploeg Roemenië in de tang en liep het weg naar een ruime voorsprong.

Bij een voorsprong 21-13 stokte het vloeiende spel echter en kwam Roemenië gevaarlijk terug. De slotfase werd daardoor nog spannend en Oranje moest al zijn ervaring en vechtlust aanwenden om het brons zeker te stellen.

Topschutter was Polman met zeven goals. Abbingh scoorde vier keer en werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd.