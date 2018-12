Hockeyers kunnen na 20 jaar weer WK winnen

De Nederlandse hockeyers kunnen zondag (14.30 uur) in India een einde maken aan een periode van twintig jaar zonder wereldtitel. In 1998 werden Oranje in Utrecht voor het laatst wereldkampioen.

In de finale in Bhubaneswar is België de tegenstander. Vorig jaar trof Nederland de Belgen op het EK in eigen land en toen won de ploeg van Max Caldas na een achterstand van 2-0 met 4-2. Ook het EK daarvoor, in 2015 in Londen, werd door Nederland gewonnen.

Op de afgelopen twee WK’s domineerde Australië, dat in 2014 in Den Haag de Nederlandse hockeyfans liet afdruipen. In de finale werd het toen maar liefst 6-1. Oranje werd toen nog geleid door Paul van Ass.

Zaterdag nam Oranje revanche voor die nederlaag. De Australiërs werden na een spannende shoot-out-serie verslagen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. Nederland gaf een 2-0-voorsprong uit handen. België won in de andere halve finale zeer overtuigend van Engeland. Het werd liefst 6-0.