Hockeyers verliezen WK-finale van België

De Nederlandse hockeyers zijn er in het Indiase Bhubaneswar niet in geslaagd de wereldtitel te veroveren. Het team van bondscoach Max Caldas verloor in de WK-finale na shoot-outs (3-2) van België. Het duel was in de reguliere speeltijd in 0-0 geëindigd. De Belgen waren nooit hoger dan de vijfde plaats geëindigd op een WK, wel waren ze al tweede bij de Olympische Spelen van Rio 2016. Nederland was drie keer eerder wereldkampioen, voor het laatst in 1998 (Utrecht).

Oranje had zaterdag titelverdediger Australië uitgeschakeld, ook via shoot-outs. Ook de finale liep daarop uit. Oranje nam een 2-0-voorsprong dankzij Jeroen Hertzberger en Jonas de Geus, maar de Belgen kwamen terug tot 2-2. Arthur de Sloover leek de ‘Red Lions’ de titel te bezorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd door de videoarbiter. Zo stond het na ieder vijf pogingen nog gelijk, waarna Florent Van Aubel doelman Pirmin Blaak passeerde en Hertzberger stuitte op Vincent Vanasch.

Vorig jaar streden Nederland en België in Amstelveen al om de Europese titel; Oranje won toen.

Het was voorzichtigheid troef in het eerste kwart, waarin beide ploegen elkaar aftastten en amper tot kansen kwamen. Hertzberger trof een keer de zijkant van het doel. Kort voor het verstrijken van het tweede kwart kreeg Oranje de eerste strafcorner. Mink van der Weerden schoof de bal opzij naar Hertzberger die zijn ‘sleep’ gestopt zag. Een minuut later kreeg Nederland nog een strafcorner, zeer betwist, maar de stop was ditmaal niet goed.

De Belgische bondscoach Shane McLeod zag zijn ploeg pas in het derde kwart een eerste serieuze kans krijgen. Aanvoerder Thomas Briels drong de cirkel in maar trof doelman Blaak. Er kwamen meer kansjes voor de Belgen, zo schoot Sébastien Dockier voorlangs. De vermoeidheid leek toe te slaan, niet verwonderlijk op een toernooi waar niet eens een rustdag zat tussen halve finales en finale. Mirco Pruyser schoot namens Nederland net voorlangs, waarna de Belgen zich steeds verder terugtrokken. Ook het vierde kwart leverde nog amper kansen op met de shoot-outs als logisch gevolg. Het liep slecht af voor Oranje, dat net als vier jaar geleden in Den Haag genoegen moest nemen met zilver.