Jaspers wint met Europese biljarters van Azië

Dick Jaspers heeft met de Europese biljarters de eerste editie van het toernooi om de Ceulemans Continental Cup gewonnen. In de Franse stad Eysines, nabij Bordeaux, was het Europese team in het driedaagse evenement veel sterker dan de ploeg uit Azië. Toen Europa de benodigde 600 caramboles had gehaald, stonden de Aziatische biljarters nog op 483 stuks.

Het nieuwe continentale toernooi, vergelijkbaar met de Ryder Cup bij het golf en de Mosconi Cup bij het poolbiljarten, is vernoemd naar de Belgische biljartlegende Raymond Ceulemans. Wereldkampioen Jaspers, de huidige nummer 1 van de wereld, voerde het Europese team van acht topbiljarters aan. Hij nam het samen met onder anderen Torbjörn Blomdahl, Frédéric Caudron en Eddy Merckx op tegen een Aziatische selectie. De winnaars ontvingen ieder 15.000 dollar, ruim 13.000 euro.