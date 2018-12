Movistar langer in wielerpeloton

De Spaanse wielerploeg Movistar blijft nog zeker drie jaar actief in het profpeloton. Telefoonmaatschappij Telefónica, waar Movistar onder valt, heeft het contract met teambaas Eusebio Unzué verlengd tot eind 2021. Voor Movistar rijden onder anderen wereldkampioen Alejandro Valverde en de klimmers Nairo Quintana en Mikel Landa.

Movistar is sinds 2011 als hoofdsponsor van de gelijknamige ploeg actief in het wielrennen. Het team heette daarvoor Caisse d’Epargne. Quintana won in dienst van Movistar in 2014 de Ronde van Italië en twee jaar later de Ronde van Spanje. In de Tour de France eindigde de Colombiaan drie keer op het podium, maar nog nooit stond hij op het hoogste treetje. De Portugees Rui Costa werd in 2013 als renner van Movistar wereldkampioen, Valverde veroverde dit jaar op 38-jarige leeftijd de regenboogtrui.

,,De steun van Telefónica is essentieel geweest om deze successen te kunnen behalen”, zei Unzué. ,,Zeker gezien het feit dat hun steun begon in een moeilijke periode voor onze sport.” De verlengde verbintenis geldt ook voor de vrouwenploeg van Movistar.