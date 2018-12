Vermoeide handbalsters gaan voor brons

De Nederlandse handbalsters spelen zondagmiddag op het EK in Parijs de troostfinale tegen Roemenië. Brons is het hoogst haalbare na de verloren halve finale vrijdag in Parijs tegen gastland Frankrijk (21-27).

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen begon dit EK voortvarend met vier zeges op rij, onder meer al in de groepsfase op Roemenië (29-24). Daarna volgde een zeperd tegen Noorwegen (16-29), maar herstelde de ploeg zich met een overtuigende winst op Duitsland (27-21).

Voor de vijfde keer op rij wisten de handbalsters de laatste vier te bereiken van een groot toernooi, maar een gouden plak bleef opnieuw buiten bereik. Op het vorige EK won Oranje zilver, evenals op het WK van 2015. Brons was er op het WK van 2017.

De ploeg begint vermoeid en flink aangeslagen aan de wedstrijd tegen Roemenië. Aanvoerster Nycke Groot wordt sinds de pot tegen Roemenië gekweld door migraine, vaste waarden Martine Smeets en Jessy Kramer raakten tegen Frankrijk geblesseerd. Het duel in Parijs begint om 14.00 uur. Daarna volgt om 17.30 uur de finale tussen Rusland en Frankrijk.