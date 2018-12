Wielrenner Thomas sportman van het jaar

Geraint Thomas is in Groot-Brittannië uitgeroepen tot sportman van het jaar. De 32-jarige wielrenner uit Wales dankt de titel ‘BBC Sports Personality of the year’ aan zijn eindzege in de Tour de France afgelopen zomer.

Thomas bleef in de verkiezing autocoureur Lewis Hamilton, die opnieuw wereldkampioen werd in de Formule 1, en voetballer Harry Kane voor. Aanvoerder Kane eindigde met de Engelse nationale ploeg als vierde op het wereldkampioenschap in Rusland.

Vorig jaar ging de titel naar atleet Mo Farah. De Schotse tennisser Andy Murray werd drie keer uitgeroepen tot de beste sporter, in 2013, 2015 en 2016.