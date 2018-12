Zilver voor Roest, brons voor Kramer

Sven Kramer heeft zijn internationale rentree gevierd met brons op de 5000 meter. De 32-jarige Fries, die de afgelopen maanden veel last had van een oude, weer opspelende rugblessure, eindigde op de afsluitende afstand bij de wereldbeker in Heerenveen in 6.10,61. De verrassende Rus Danila Semerikov (baanrecord van 6.08,96) en Patrick Roest (6.09,82) waren sneller dan de olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel.

Kramer moest al in de eerste rit een tijd neerzetten. Zijn Canadese tegenstander Graeme Fish (vijftiende in 6.23,91) moest hem al snel laten gaan. De Friese favoriet reed een solide rit, met alle rondjes onder de 30 seconden. Na afloop liet hij opgelucht weten dat hij ,,heel tevreden” was met zijn tijd.