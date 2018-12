Zwemmer Dressel pakt alsnog goud op 100 vrij

De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft bij de WK kortebaan in Hangzhou de 100 meter vrije slag gewonnen. Daarmee nam hij, op de slotdag en op het koningsnummer nota bene, revanche voor zijn ‘nederlaag’ tegen de Rus Vladimir Morozov op de 50 vrij. Dressel tikte aan na 45,62 seconden. Morozov was twee honderdsten minder snel. Het brons was voor de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos.

Op de 1500 meter vrij ging de titel naar de Oekraïner Michailo Romantsjoek. Hij troefde met een tijd van 14.09,14 wereldrecordhouder Gregorio Paltrinieri net af. De Rus Evgeni Rilov pakte het goud op de 200 meter rugslag in 147,02. Op de 50 meter school pakte Cameron van der Burgh in zijn laatste race zijn tweede wereldtitel. De Zuid-Afrikaan beëindigde daarmee op eervolle wijze zijn loopbaan. Eerder had hij de 100 meter schoolslag gewonnen.

Bij de vrouwen ging de 200 meter schoolslag naar de Amerikaanse Annie Lazor in 2.18,32. Haar landgenote Bethany Galat pakte het zilver voor de Belgische Fanny Lecluyse. Ook op de 100 vlinder heersten de Amerikaanse zwemsters met goud voor Kelsi Dahlia en zilver voor Kendyl Stewart.